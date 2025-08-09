Ufficiale Addio Arabia, Saint-Maximin riparte dal Messico: è un nuovo giocatore del Club America

Allan Saint-Maximin apre un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo settimane di intense trattative, l’esterno francese classe 1997 lascia l’Al-Ahli per trasferirsi al Club America, storico club del campionato messicano. A 28 anni l’ex Newcastle intraprende così una nuova sfida lontano dall’Europa, in un contesto competitivo e ricco di passione.

Arrivato in Arabia Saudita nel 2023, Saint-Maximin non ha vissuto un'esperienza semplice. Un prestito al Fenerbahçe, durato pochi mesi, non ha lasciato il segno e il giocatore ha espresso più volte il proprio disappunto per quell’esperienza. La possibilità di rilanciarsi oltreoceano rappresenta dunque un’occasione importante per ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico di una squadra ambiziosa.

Il Club America, attualmente sesto in classifica dopo tre giornate di campionato, punta su di lui per aumentare il peso offensivo e dare imprevedibilità al proprio attacco. Nella scorsa stagione, le Águilas hanno chiuso al secondo posto con 34 punti, mancando di poco il titolo. L’obiettivo dichiarato è tornare al vertice e, per farlo, la dirigenza ha scelto un profilo di grande qualità e dribbling come Saint-Maximin, capace di accendere la manovra e cambiare l’inerzia delle partite.