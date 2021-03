West Ham, Moyes su Rice: "Per me vale molto più di 100 milioni. Vogliamo che resti qui"

vedi letture

Il tecnico del West Ham David Moyes blinda il centrocampista Declan Rice spiegando che non se ne priverebbe nemmeno di fronte a un’offerta di 100 milioni di sterline: “Non sono d’accordo con la proprietà sul fatto che Rice sia un calciatore da cento milioni, secondo me ne vale molti, ma molti, di più. Non abbiamo ancora ricevuto offerte per lui e spero che non ne arrivino perché vogliamo che lui possa continuare qui e che le sue ambizioni possa essere realizzate con la maglia del West Ham. - continua Moyes come riporta Skysports.com - Non abbiamo bisogno di conquistare un posto in Champions per trattenerlo, c’è un contratto e non può andare da nessuna parte”.