West Ham, Moyes: "Una lezione per noi: vogliamo migliorare per crescere ulteriormente"

vedi letture

E' comunque soddisfatto il tecnico del West Ham, David Moyes, nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool: "Arrivavamo a questa partita in fiducia, i ragazzi sono stati eccellenti: ma quella di oggi è una lezione, dobbiamo ancora lavorare per crescere e salire ancora in classifica. Ovviamente non puntiamo a raggiungere il livello dei Reds, però vogliamo migliorare. Si è vista la differenza tra noi e loro, anche perché non riusciti a fare le cose che solitamente interpretiamo bene".