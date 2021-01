Wolfsburg, Glasner: "Meritavamo molto di più per come abbiamo affrontato il BVB"

Il tecnico del Wolfsburg Oliver Glasner ha ammesso tutta la sua delusione per la sconfitta subita in casa del Borussia Dortmund: "Siamo molto delusi. Avremmo meritato un po' di più per la nostra prestazione. Purtroppo non abbiamo colto l'occasione. Non ci siamo ricompensati per i nostri sforzi. Siamo stati troppo inefficienti davanti alla porta avversaria".