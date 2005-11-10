Ufficiale Wolverhampton, che colpo per la Championship: 10 milioni per Said dello Standard Liegi

L'avevamo anticipato in serata ieri, alla fine Rafiki Said Ahamada è diventato il primo acquisto del Wolverhampton dell'era Cesar Peixoto". Il 26enne ha firmato un contratto triennale con opzione di estensione per dodici mesi, un affare tra l'altro dispendioso per un club di Serie B inglese (Championship) da 10 milioni di euro. Un esborso considerevole che evidenzia il netto gap tra altri campionati europei, comprese le divisioni italiane.

Soldi finiti nelle casse dello Standard Liegi, club della massima serie belga. Ma Said si presenta con il biglietto da visita in mano di chi ha segnato 8 reti nella scorsa stagione e 36 nelle quattro annate precedenti. Ala sinistra originario delle Isole Comore e classe 2000, si trova a suo agio anche sulla fascia opposta e ha impressionato durante la sua unica stagione in Belgio, dopo essersi trasferito dal Troyes la scorsa estate.

Saïd ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore delle Comore, e ora conta 8 gol in 21 presenze internazionali, l'ultima delle quali lo ha visto indossare la fascia di capitano contro la Guinea Equatoriale. Lo scorso dicembre ha giocato ogni minuto della campagna delle Comore nella Coppa d'Africa, nel corso di una stagione in cui si è messo in luce con lo Standard Liegi, collezionando otto gol e cinque assist in 38 presenze nella sua unica annata belga.

L'allenatore Cesar Peixoto ha dichiarato: "Sono felice perché Rafiki è un buon giocatore e può aiutarci a migliorare la squadra. È un giocatore veloce e la progressione nell'uno contro uno è una caratteristica molto importante per noi, quindi è un elemento in più per aiutarci a costruire una grande famiglia e una squadra pronta a lottare". E ha aggiunto sul nuovo arrivato: "Voleva venire il prima possibile. È un giocatore molto umile, un grande lavoratore e ha fame di avere successo al Wolves, di avere successo nel calcio. Ha la mentalità che desidero nella squadra ed era importante che venisse da noi".

Quanto invece alla descrizione del nuovo acquisto: "In termini fisici è un ragazzo forte, è veloce e atletico. Ha le capacità, le qualità e la mentalità per adattarsi e aiutare la squadra a migliorare, a vincere le partite e a fare le cose nel modo giusto".