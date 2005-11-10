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Colpaccio a centrocampo dell'Atletico Madrid: niente Serie A, Hjulmand va in Liga

Colpaccio a centrocampo dell'Atletico Madrid: niente Serie A, Hjulmand va in Liga TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 12:04Calcio estero
L'ex Lecce poteva tornare in Serie A ma alla fine se lo aggiudicano gli spagnoli allenati da Simeone.

Colpaccio ufficiale per l'Atletico Madrid, che ufficializza l'ingaggio di Morten Hjulmand (27 anni), centrocampista danese classe 1999 che era stato seguito anche da squadre italiane negli ultimi tempi (soprattutto Juventus e Milan), dopo aver già giocato in Serie A con il Lecce. Affare da 40 milioni di euro di parte fissa più bonus, per il giocatore un contratto fino al 30 giugno del 2031.

Il comunicato ufficiale dell'Atletico Madrid

Questo il comunicato dei Colchoneros: "L'Atlético de Madrid e lo Sporting CP hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Morten Hjulmand, che ha firmato con il nostro club fino al 30 giugno 2031. Centrocampista difensivo destro di 27 anni, si distingue per la sua forza fisica, la capacità di recuperare palloni e l'intelligenza tattica, qualità che gli consentono di eccellere nell'anticipo e nella distribuzione del gioco.

La storia e la carriera di Hjulmand, ex Lecce

L'Atletico Madrid propone anche un rapido profilo: "Nato il 25 giugno 1999 a Kastrup (Danimarca), Hjulmand è cresciuto nel settore giovanile del FC Copenhagen, dal quale è passato al calcio professionistico nell'estate del 2018, trasferendosi all'Admira Wacker, nella Bundesliga austriaca. Con il club austriaco ha disputato 74 partite nell'arco di due stagioni e mezza, prima di essere ceduto al Lecce nel gennaio 2021. In Italia ha proseguito il suo percorso di crescita, diventando una pedina fondamentale nella promozione del Lecce in Serie A nella stagione 2021/22. È rimasto in giallorosso fino al termine dell'annata 2022/23, collezionando complessivamente 95 presenze. Nell'estate del 2023 è passato allo Sporting CP di Lisbona, con cui ha disputato 141 partite, contribuendo alla conquista di due campionati portoghesi (2023/24 e 2024/25) e di una Taça de Portugal (2024/25). La sua leadership, dentro e fuori dal campo, lo ha portato rapidamente a indossare la fascia di capitano sia al Lecce sia allo Sporting. Nel club salentino è inoltre diventato il capitano più giovane della storia della società, a soli 23 anni, e il secondo più giovane nella storia della Serie A, alle spalle di Francesco Totti. Dopo aver rappresentato la Danimarca nelle selezioni giovanili, ha esordito con la nazionale maggiore il 7 settembre 2023, nella vittoria per 4-0 contro San Marino. Da allora ha collezionato 27 presenze con la selezione danese. Il nostro nuovo calciatore ha superato le consuete visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas-Invictum dell'Ospedale Universitario Madrid Arturo Soria, prima di visitare il Riyadh Air Metropolitano già da giocatore rojiblanco. Benvenuto, Hjulmand!".

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