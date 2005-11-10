Ufficiale Manchester City, Maresca riabbraccia il classe 2009 Monga: i dettagli del contratto

"Il Manchester City è lieto di annunciare l'ingaggio dell'emozionante giovane ala Jeremy Monga dal Leicester City", annuncia tramite comunicato ufficiale il club dell'Etihad Stadium. Il nuovo allenatore Enzo Maresca è stato accontentato, potrà tornare a lavorare con il gioiellino che ha allenato in passato alle Foxes: compiuti 17 anni ieri, l'ala sinistra inglese ha firmato un contratto di cinque anni (fino all'estate del 2031).

Ma chi è questo ragazzo? "La velocità, il dribbling, la potenza e il fiuto del gol sono stati i tratti distintivi di Monga in ogni categoria, prima della sua rapidissima progressione fino all'Under 21 del Leicester a soli 15 anni.

Non solo. A 15 anni, tre mesi e 22 giorni è diventato il più giovane marcatore della storia della Premier League 2, quando ha fatto centro contro l'Aston Villa nella sfida di campionato del novembre 2024. Successivamente è subentrato nel secondo tempo della sconfitta per 3-0 del Leicester contro il Newcastle United nell'aprile 2025, facendo il suo debutto in Premier League. Così, Monga è diventato il secondo giocatore più giovane a collezionare minuti nella massima serie inglese, arrivando a totalizzare 7 presenze in campionato nel 2024/25.

La scorsa stagione il classe 2009 ha stabilito un nuovo primato per le Foxes quando è stato inserito nell'undici titolare per il pareggio di Carabao Cup dell'agosto 2025 contro l'Huddersfield Town, diventando il più giovane calciatore di sempre a iniziare una partita dal primo minuto per il Club. E pochi giorni dopo è diventato il più giovane marcatore nella storia della Championship, segnando nella sconfitta per 2-1 del Leicester contro il Preston, a soli 16 anni e 37 giorni. Superando il record precedentemente detenuto dal centrocampista dell'Inghilterra Jude Bellingham. Primati su primati infranti, che lasciano ben sperare per il futuro. Un nuovo inizio al Manchester City, mano nella mano con coach Maresca.