Woodgate dà consigli a Kane: "Al Tottenham non vincerà niente. Vada al Real per salire di livello"

Jonathan Woodgate, ex difensore di Tottenham e Real Madrid, non vede un futuro vincente per gli Spurs e suggerisce ad Harry Kane di cambiare aria. Ecco le sue dichiarazioni a Stadium Astro: "Se il Real Madrid lo cerca deve andare. Se vuole vincere trofei ed essere sul piedistallo di Messi, Ronaldo e quei tipi di giocatori, deve andare. Non me lo immagino vincere il campionato con gli Spurs, non in questa stagione e nemmeno nelle successive. Devono costuire ancora molto per arrivare lì dove sono Manchester City e Liverpool. E se vuole vincere la Champions League deve andare al Real Madrid".