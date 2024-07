Ufficiale Echegini annuncia l'addio alla Juventus. L'attaccante è attesa dal PSG

"Volevo cogliere questo momento e condividere la mia gratitudine per il tempo che abbiamo condiviso. Nonostante tutto ciò che si può dire sono estremamente grato di aver fatto parte di questa famiglia". Inizia così il post con cui Jennifer 'Joe' Onyi Echegini saluta la Juventus dopo sei mesi da protagonista con dieci reti in quattordici presenze.

"Vivere e giocare a Torino è stato per me un viaggio fantastico pieno di tanta crescita e apprendimento. Conserverò questi ricordi e li porterò nel mio prossimo viaggio. Grazie alle mie compagne di squadra e agli allenatori per avermi fatto sentire parte della famiglia. Lavorare al fianco di una donna dedita e stimolante è stata l'esperienza più soddisfacente. Vi auguro il meglio per i vostri sforzi futuri. Infine, grazie per il vostro incrollabile supporto durante tutta la stagione. Con tutto il mio amore e apprezzamento".

Il futuro della nigeriana classe 2001 sarà con tutta probabilità al Paris Saint-Germain in Francia da cui è tornata in bianconero Viola Calligaris ed è arrivata Emalie Vangsgaard.