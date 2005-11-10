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Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"

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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:52Calcio femminile
13.10.2026 21:52Calcio femminile
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L'attaccante azzurra ha segnato il gol del momentaneo vantaggio contro la Bielorussia: "Era per mia mamma, scomparsa qualche mese fa". Ora testa alla Finlandia.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Barbara Bonansea, attaccante della Nazionale italiana, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro la Bielorussia. La giocatrice azzurra ha firmato il gol del momentaneo vantaggio dell'Italia, che non è però riuscita a difendere il risultato. Il pareggio ha comunque permesso alla squadra di Soncin di conquistare il pass per la finale dei playoff contro la Finlandia, al termine di una prestazione sottotono.

Con quello di oggi, a quanti gol sei arrivata con la maglia azzurra?
"Forse 34".

Sono tanti?
"No, direi mai abbastanza".

Hai fatto il tuo dovere, segnando e colpendo anche un palo. In attacco potevate fare di più oppure è stato fisiologico abbassarsi e rilassarsi?
"Secondo me non ci siamo rilassate, perché dopo il gol abbiamo avuto anche altre due o tre occasioni abbastanza nitide. Se fosse entrato un altro gol, magari saremmo state un pochino più tranquille e avremmo giocato in modo più sereno. Secondo me abbiamo peccato un pochino di frenesia in alcuni momenti e preso decisioni sbagliate, ma ci può stare. La cosa buona è che siamo passate e quindi possiamo lavorare su questi aspetti in vista della Finlandia".

A proposito della Finlandia, si giocherà il primo dicembre in trasferta. Una tua compagna ha detto che magari il ritorno si potrebbe giocare a Torino. Ti piacerebbe?
"Non lo so, sarebbe molto bello, perché lo stadio di Torino dà sempre una grande emozione, soprattutto quando entri. Non decidiamo noi, vedremo".

In passato avevi già segnato gol importanti in questo stadio, durante le qualificazioni al Mondiale e agli Europei. Te li ricordi?
"Sì, mi ricordo quei due gol. Soprattutto quello contro il Portogallo, nelle qualificazioni al Mondiale del 2019. Oggi era una partita molto importante e sono veramente contenta di aver segnato. Mi dispiace soltanto che non abbiamo portato a casa la vittoria, perché questo ti lascia un umore diverso. Però forse è giusto così, perché in questo modo tutte possiamo riflettere un pochino su quello che possiamo fare meglio".

Quanto vi può aiutare il fatto che ora avrete più tempo per prepararvi, anche per ritrovare le dinamiche di squadra in Nazionale? E che sfide ti aspetti contro la Finlandia, considerando che si giocherà quasi in pieno inverno?
"Saranno due partite molto difficili, secondo me. Infatti il mister, a fine gara, ci ha chiesto di iniziare a pensarci e di cominciare a curare ogni dettaglio per quelle partite. Credo sia la richiesta giusta. È ovvio che ognuna pensa al proprio club e lavora per la propria squadra, ma avere quel pensiero, quella scintilla che rimane accesa, e pensare alla Finlandia è proprio la richiesta giusta, secondo me. La Finlandia è una buona squadra, però avremo più tempo rispetto a quello che abbiamo avuto finora per preparare le due partite e sono sicura che arriveremo pronte".

Affrontare una squadra meno chiusa rispetto alla Bielorussia potrebbe aiutarvi, soprattutto nella fase offensiva?
"Sicuramente queste due partite che abbiamo affrontato non erano facili, perché quando trovi una squadra schierata con un 5-4-1 molto compatto è difficile. Inoltre, erano molto aggressive, quindi bisogna dare merito anche a loro. Penso però che affrontare la Finlandia, che si giocherà la qualificazione in modo più aperto, sarà bello e difficile. Come ho detto, da domani inizieremo a pensarci".

Oggi sei tornata titolare e hai segnato. Avevi gli occhi lucidi quando le tue compagne sono venute ad abbracciarti?
"Sì, perché non ne ho parlato molto, ma qualche mese fa è morta mia mamma. Quel momento era per lei".

Questa è la mentalità vincente che serve per battere la Finlandia? Il pareggio di oggi va bene fino a un certo punto: è già scattata la carica agonistica in vista della sfida?
"Assolutamente sì. Come ho detto, prendiamo gli step che abbiamo fatto, ma da domani penseremo alla Finlandia. Sono sicura che arriveremo pronte, tutte belle concentrate, perché alla fine ci giochiamo qualcosa di importantissimo".

Fonte: Dal Franchi, Tommaso Maschio

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