Esordio vincente per la Nazionale Under 19 Femminile nelle qualificazioni all'Europeo. A Pafos (Cipro), le Azzurrine hanno battuto 3-1 il Galles, ipotecando la permanenza in Lega A per il Round 2, riservata alle prime tre di ciascun girone. Una vittoria, quella dell’Italia, maturata tutta nel primo tempo: vantaggio al 23’ di Francesca Randazzo (Sassuolo) brava a raccogliere una corta respinta della difesa avversaria, pareggio gallese con Day al 29’ e poi altre due reti in rapida successione della squadra di Nicola Matteucci firmate da Ashley Hu (Milan) su assist di Piermarini e Giulia Galli (Barcellona) su imbucata di Guerzoni. Nella ripresa, l’Italia ha avuto le occasioni per segnare ancora ma ha colpito due traverse.

“Abbiamo trovato di fronte un avversario fisico, ma le ragazze hanno disputato una partita di grande intensità e con il giusto atteggiamento. – l’analisi di Matteucci – Considerando che molte di loro erano alla prima partita insieme posso essere davvero soddisfatto. Le ragazze hanno fatto squadra in poco tempo: è stato un ottimo esordio sia dal punto di vista del comportamento in campo che a livello tecnico. Potevamo fare qualche gol in più, ma ci prendiamo la vittoria”.

L’Italia tornerà in campo lunedì sempre alle ore 13.30 italiane per affrontare la Spagna (che oggi ha battuto 3-0 Israele nell’altra gara del girone), nazionale che ha vinto le ultime cinque edizioni dell’Europeo e che a settembre in Polonia aveva battuto le Azzurrine nella semifinale del Mondiale Under 20 prima di alzare il trofeo. L’ultimo impegno è infine in programma giovedì 3 dicembre sempre alle 13.30 italiane contro Israele. “Trovarci davanti le campionesse del mondo e d'Europa ci servirà da stimolo. – ha aggiunto Matteucci – Avremo la possibilità di verificare il lavoro e i miglioramenti fatti in questi mesi”.

ITALIA-GALLES 3-1 (p.t. 3-1)

ITALIA (3-5-2): Mallardi; Venturelli, Bressan, Randazzo; Azzena (dal 22' st Artioli), Guerzoni (dal 22' st Sterner), Piermarini, Hu (dal 1' st Giudici), Oddina; Volpini (dal 12' st Ciurleo), Galli (dal 34' st De Gregorio). A disp.: Martinazzi, Pomati, Terlizzi, Andreangeli. All. Matteucci

GALLES (5-4-1): McSheffrey; Lloyd (dal 1' st Caswell), Day, Stroud, Ellis, James (dal 40' st Howson); Yau (dal 29' st Bould), C. Giddings (dal 29' st E. Giddings), Lewis, Cartmell; Holt (dal 19' st Marsh). A disp.: Lyons-Walker, Rawlings, Collins, Williams. All. Davies

Arbitro: Mylopoulou (Grecia). Assistenti: Papadopoulou, Demosthenous (Grecia). IV ufficiale: Allayotou (Cipro)

Marcatrici: 23' pt Randazzo (I), 29' Day (G), 31' Hu (I), 35' Galli (I)

Note: ammonite Lewis (G), Stround (G)

UEFA WOMEN’S UNDER 19 CHAMPIONSHIP – ROUND 1

Lega A – Gruppo A2

Tutte le gare (ora italiana) si giocheranno al Geroskipou Municipal Stadium di Pafos (Cipro)

Prima giornata – Venerdì 27 novembre

Spagna-Israele 3-0

ITALIA-Galles 3-1

Classifica: Spagna e ITALIA 3, Galles e Israele 0

Seconda giornata – Lunedì 30 novembre

Ore 9.30: Galles-Israele

Ore 13.30: Spagna-ITALIA

Terza giornata – Giovedì 3 dicembre

Ore 9.30: Galles-Spagna

Ore 13.30: Israele-ITALIA