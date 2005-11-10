Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"

Martina Rosucci, centrocampista della Nazionale italiana, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro la Bielorussia. Un risultato che consente alle azzurre di qualificarsi per la finale dei playoff contro la Finlandia, nonostante una prestazione sottotono da parte della squadra di Soncin.

Un pareggio che vale il passaggio del turno. Si poteva fare di più?

"Sì, è una partita che sicuramente potevamo vincere, però sinceramente siamo alla fase successiva, siamo alle finali. È vero, potevamo fare meglio, lo sappiamo tutti, lo sappiamo noi in primis e lo sa il mister. Nelle prossime due partite sicuramente metteremo quello che ci è mancato".

Che finale vi aspettate contro la Finlandia? Una squadra con più qualità e fisicità, capace di coprire il campo anche dal punto di vista tecnico?

"Sì, è una squadra sicuramente fisica, l'abbiamo già affrontata ed è difficile da affrontare. Però è anche una squadra che magari si sbilancia un po' di più, a differenza della Bielorussia. Giocare contro una squadra che si chiude tutta nella propria metà campo non è semplice, mentre con la Finlandia magari ci saranno più spazi anche per noi. Ovviamente bisognerà stare attente in fase difensiva, però ce la giocheremo fino alla fine, fino all'ultimo".

Quanto sarà importante giocare il ritorno in casa?

"Molto importante. Il ritorno in casa, con il nostro pubblico, è fondamentale. Oggi a Firenze c'era un po' di gente, l'abbiamo sentito e il pubblico fa sempre la differenza. Spero che verranno tante persone, perché quella sarà davvero la partita che ci giocheremo".

C'è uno stadio in cui ti piacerebbe disputare questa partita?

"È troppo facile questa domanda: giocare a Torino sarebbe bello. Però, in realtà, andrebbe bene qualsiasi stadio. Anche al Sud c'è molto calore: l'importante è scegliere uno stadio in cui la gente abbia voglia di venire a vederci".