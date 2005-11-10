Ecco il rinnovo tra Martina Rosucci e Juventus Women: la storia continua fino al 2028

"Ci sono legami che superano la semplice firma su un contratto. Legami che si intrecciano con la storia stessa di un Club, fino a diventarne un simbolo naturale e un punto di riferimento costante". Inizia così il comunicato con cui la Juventus annuncia il rinnovo ufficiale di Martina Rosucci fino al 2026.

Rosucci rinnova fino al 2028, il comunicato della Juventus Women

"Quello tra Martina Rosucci e la Juventus Women è esattamente questo: un cammino iniziato nell’estate del 2017, al giorno zero del progetto bianconero, e destinato a proseguire ancora. È ufficiale infatti il rinnovo di contratto di Martina Rosucci, che si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2028. Guida e leader carismatica nello spogliatoio, Martina incarna da sempre i valori fondamentali di questo Club: tenacia, attaccamento alla maglia e la capacità di superare ogni ostacolo con il sorriso e la determinazione delle grandi atlete. Con 195 presenze in bianconero e ben 17 trofei collezionati nel corso delle stagioni – l'ultimo dei quali alzato al cielo solo pochi giorni fa – Martina ha messo la sua firma su ciascuno dei successi della storia delle Juventus Women. Il suo contributo va ben oltre le cifre e i numeri delle sue apparizioni: è l'anima di questo gruppo, la memoria storica e l'esempio quotidiano essenziale per trasmettere il DNA bianconero a chiunque indossi questa maglia. La storia continua, Martina. Ancora insieme!".