Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"

Intervistata dai canali ufficiali della società dopo il rinnovo di contratto con la Juventus, Martina Rosucci ha dichiarato: "Questo inizio di stagione mi ha riportato un po’ alla luce ed è stata per me una gioia inaspettata. Cosa direi alla Martina delle prime volte? Che vivrà una storia molto più bella di quella che aveva immaginato nel 2017, che questo posto per lei diventerà casa e che le persone che ci sono dentro diventeranno la sua famiglia.

Le direi anche di godersi ogni momento ma questa è una cosa che la Martina piccola ha già fatto. Quando mi ha chiamato la Juve, squadra del mio cuore, non ho pensato a squadre dopo di lei; qui dentro ho imparato tante cose, anche che la Juve è una cosa seria, qualcosa che ti rende orgogliosa e che ti dà una grossa responsabilità. Mi fa piacere che la mia figura sia vista sia fuori che dentro il campo. Cerco di dare il mio massimo in ogni momento e l’intenzione rimane quella.

La convocazione in Nazionale? Devo ancora vestirla ma leggere il mio nome in quella lista è qualcosa di emozionante. Sono orgogliosa di me e voglio godermi questo momento, continuando a fare al meglio quello che posso".