Lazio, Bianchessi: "L'arrivo della Morace un bene per tutto il movimento calcistico femminile"

Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile e della Lazio femminile ha parlato oggi durante la conferenza di presentazione di Carolina Morace, nuovo tecnico della formazione femminile biancoceleste: "L'arrivo della Morace, che ha fatto la storia e ha vinto tutto, è un bene non solo per la Lazio, ma per tutto il movimento calcistico femminile in Italia. Carolina è partita da qui e oggi ritorna a casa sua, bentornata".