tmw Club irritati con FIGC dopo positività in Nazionale. Il raduno delle donne è confermato

Dopo il cluster Covid-19 che ha colpito la Nazionale maschile nel corso delle gare di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, con lo juventino Leonardo Bonucci tornato a Torino positivo e altri sei casi di positività, alcuni club non hanno gradito la gestione della bolla da parte della FIGC per le gare contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania e per questo starebbero valutando se rilasciare o meno le calciatrici convocate dalla ct Milena Bertolini per il raduno dell’Italia femminile che si terrà dopo Pasqua e avrà come appuntamento clou l’amichevole a Coverciano contro l’Islanda il 13 aprile prossimo.

Non un boicottaggio, ma il tentativo di evitare un nuovo cluster che potrebbe poi andare a incidere sul finale di stagione. La FIGC dal canto suo, come raccolto dalla nostra redazione, va avanti per la sua strada confermando che il raduno e l’amichevole si terranno regolarmente. Possibile comunque che si giunga a un accordo, soprattutto se i tamponi dei calciatori dovessero risultare ancora tutti negativi.