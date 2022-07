ufficiale Como Women, ancora asse con l'Inter: arriva la baby Pavan in attacco

E' con una nota ufficiale che il Como Women ha annunciato "l’arrivo della calciatrice Matilde Pavan, in prestito dall’Inter Women.

Matilde, attaccante mancina classe 2004, è nata a Venezia ed ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Venezia ed Hellas Verona. Proprio coi gialloblù è arrivato l’esordio in Serie A, contro il Tavagnacco, nella stagione 2018/19 quando aveva solo 14 anni. Alla fine di quell'anno si è mossa l’Inter, che ha portato Matilde a Milano. Nelle tre stagioni all’Inter Women ha giocato con la squadra primavera nerazzurra, togliendosi anche la soddisfazione dell’esordio in Serie A con la prima squadra. Matilde è inoltre titolare della nazionale italiana under 19.

Pavan raggiungerà le altre componenti della squadra sabato 23 luglio in occasione del primo giorno di raduno a Ponte Lambro. Dopodiché, le ragazze giocheranno un’amichevole dal sapore di Serie A, sabato 30 luglio al Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Infine, partiranno alla volta di Marileva in Trentino-Alto Adige, località scelta per ospitare il ritiro pre-season del Como Women".