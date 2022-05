ufficiale Juventus Women, rinnova anche Grosso: biennale per la canadese

Sono bastati pochissimi mesi per capire che il legame tra Julia Grosso e le Juventus Women fosse un legame vincente. Arrivata a dicembre 2021, la centrocampista canadese firma con le bianconere fino al 2024!

Una medaglia d’oro al collo e numeri importanti negli Stati Uniti. Si era presentata così Julia, fresca vincitrice delle Olimpiadi con il suo Canada, con tanto di rigore decisivo trasformato in finale a confermarne la personalità, oltre alle doti tecniche e fisiche. Doti ammirate anche in bianconero, dove ha saputo affermarsi con pazienza e semplicità, confermando in campo tutte le aspettative.

Le sue prestazioni in questi mesi sono state sempre di alto livello. Anche nei momenti più difficili, perché la posta in palio si faceva sempre più alta e il margine di errore si assottigliava, lei ha saputo mantenere calma e lucidità, diventando un elemento importantissimo per Mister Montemurro: in Italia come in Europa. In un reparto di ricco di qualità, e nel momento della stagione in cui i palloni si fanno più pesanti, è diventata in poco tempo una sicurezza, lavorando sempre per la squadra.

I presupposti per una grande storia, insomma, ci sono tutti. E siamo prontissimi a viverla!