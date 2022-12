Il Liverpool celebra un grande ritorno. Attraverso i propri canali ufficiali, i Reds hanno infatti comunicato che dal 1 gennaio la difensora inglese Gemma Bonner tornerà a far parte del club. 31 anni e al Liverpool dal 2012 al 2018, Bonner torna dopo l’esperienza al Racing Louisville.

The lights are on and Gemma Bonner is home 🫶

We are delighted to announce the return of @gembon23, subject to international clearance and formal approvals! pic.twitter.com/8fdwuJmhaE

— Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) December 24, 2022