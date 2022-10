Juventus, Rabiot futuro incerto. Kantė può essere una grande occasione. Inter, spunta l’ipotesi Chalobah per la difesa. E per l’esterno riflettori su Pedraza

Il campionato è ripartito e per il prossimo mese e mezzo ci sarà spazio solo per il calcio giocato ma da metà novembre, con l’inizio poi del Mondiale, il mercato tornerà protagonista. Molti club vogliono muoversi per tempo e per questo stanno gia cominciando a preparare le strategie. La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nonostante nelle ultime due sessioni abbia fatto molti acquisti. Ci sono alcune priorità ma anche alcune occasioni che il club bianconero potrebbe cogliere. La fascia sinistra resta un nodo da sciogliere. La Juventus infatti è intenzionata a sostituire Alex Sandro. Il nome di Grimaldo è quello più “caldo” ma in casa bianconera si stanno valutando anche le eventuali alternative. E una di queste è rappresentata da Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Un giocatore che è seguito anche dall’Inter. Ovviamente sarebbe un’operazione per la prossima stagione. In chiave futura c’è anche l’esigenza di rafforzare il centrocampo. La situazione di Rabiot non è ancora stata definita, il suo futuro è incerto e quindi ecco che la Juventus sta iniziando a pensare ad un altro eventuale innesto di livello. E qui all’orizzonte potrebbe spuntare una grossa opportunità. Kanté è in scadenza con il Chelsea e al momento non ci sono novità su un suo possibile rinnovo. È evidente che un giocatore così faccia gola a tante squadre. La Juventus resta alla finestra in attesa di capire se ci possono essere margini. Anche l’Inter è in movimento. La questione relativa al futuro di Skriniar è molto delicata e visto che anche De Vrji potrebbe andare via, il rischio di ritrovarsi in grossa difficoltà in difesa è alto. In casa nerazzurra si cominciano a valutare alcuni profili, che magari potrebbero essere già utili a gennaio. Anche perché se Skriniar non dovesse rinnovare una sua cessione nel mercato invernale non sarebbe da escludere. E allora ecco che un’ipotesi potrebbe essere Chalobah, che è finito ai margini del Chelsea. Ha un contratto fino al 2026 ma visto il suo poco utilizzo il club inglese potrebbe anche aprire ad una soluzione di prestito con diritto di riscatto. Da registrare anche sempre il forte interesse dei Blues per Dumfries. Un discorso che potrebbe riaprirsi alla fine della stagione. Piace anche Soyuncu, che ha un contratto fino a giugno con il Leicester e che ormai non rientra più nei piani tecnici del club. Resta poi da capire cosa succederà sulla fascia sinistra. Molto dipenderà anche dal rendimento da qui alla sosta di Gosens. Se dovesse arrivare un’offerta interessante il club nerazzurro potrebbe anche prenderla in considerazione. Come possibili sostituti l’Inter valuta varie opzioni. Tra queste Pedraza del Villarreal e Viti dell’Empoli. Insomma anche qui situazione in evoluzione.