Milan, ecco i nomi per il vice Theo Hernandez. Se Dzeko torna sul mercato attenzione alla Juventus. Il Papu a un passo dal Siviglia. Llorente si all’Udinese

Meno 9 alla chiusura del mercato. Si entra nella fase più calda. E’ il momento delle accelerate per tanti club che cercheranno di sfruttare al massimo ogni eventuale occasione. Il Milan non si ferma più. Dopo aver chiuso già tre operazioni in entrata come Meité, Mandzukic e Tomori sta valutando anche la possibilità di inserire in organico un esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez. La pista Junior Firpo si è arenata. Maldini e Massara stanno valutando varie possibilità e tra i profili monitorati ci sono Vina del Palmeiras, Iago dell'Augsburg e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, ma anche Amavi dell'Olympique Marsiglia, che è in scadenza di contratto. Per il momento solo ipotesi ma la proprietà e la dirigenza vogliono fare tutto il possibile per dare a Pioli un organico completo in grado di lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Intanto è tornato in discussione il futuro di Dzeko alla Roma. Il rapporto con Fonseca si è decisamente incrinato e la situazione è diventata ancora più pesante dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. A questo punto c’è da capire se già in questa sessione possa esserci un addio oppure no. È chiaro che la Roma dovrebbe trovare nel caso un sostituto all’altezza considerato il valore del giocatore. Una vicenda che va seguita passo dopo passo. E attenzione alla Juventus che potrebbe tornare a farsi sotto dopo il tentativo di questa estate. Il club bianconero cerca un vice Morata e Dzeko sarebbe la miglior soluzione possibile. Anche Scamacca resta un nome da seguire. Niente da fare invece per Giroud, che non è intenzionato a lasciare il Chelsea. L’attaccante francese è infatti in scadenza di contratto e deciderà il suo futuro a giugno. Per il Papu, il Siviglia è vicinissimo a chiudere l’operazione con l’Atalanta. L’offerta è un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro. Gomez ha già dato il suo ok al trasferimento. Intanto alla Roma torna El Shaarawy. L’attaccante ha risolto il suo contratto con lo Shangai Shenhua e oggi firmerà fino al 30 giugno 2023. Infine si stanno definendo alcune operazioni con le punte sempre protagoniste. Lasagna lunedì sarà un nuovo giocatore del Verona, al club friulano contestualmente arriverà Llorente. L’Udinese vuole rafforzarsi ulteriormente in attacco e sta lavorando anche per Lammers dell’Atalanta.