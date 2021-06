-2 a Euro 2020: alla scoperta della Francia. Condannata a vincere, una macchina perfetta

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre; scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via!

La Nazionale

Condannata a vincere. La Francia è la squadra più completa, forte e rodata delle 24 in gara. Ovunque ha giocatori che militano nei campionati più importanti, nelle super squadre destinate a vincere Champions o Europa League, oppure gli Scudetti. Didier Deschamps ha la sua macchina perfetta dal 2018, quando ha vinto tutte le partite, praticamente senza mai andare in svantaggio. Poi, certo, le sorprese possono sempre arrivare in una gara singola, ma i Blues, pur destinati a seguire le lune di Mbappé, possono tranquillamente bissare il tandem 1998-2000, quando vinsero un Mondiale e un Europeo di seguito, salvo poi floppare nel 2002.

I convocati

Portieri: Lloris (Tottenham), Mandanda (Olympique Marsiglia), Maignan (Lille)

Difensori: Pavard (Bayern Monaco), Dubois (Olympique Lione), Varane (Real Madrid), Kimpembe (PSG), Lenglet (Barcellona), Hernandez (Bayern Monaco), Digné (Everton), Koundé (Siviglia), Zouma (Chelsea)

Centrocampisti: Kanté (Chelsea), Pogba (Manchester United), Rabiot (Juventus), Tolisso (Bayern Monaco), Sissoko (Tottenham), Lemar (Atletico Madrid).

Attaccanti: Coman (Bayen Monaco), Benzema (Real Madrid), Mbappé (PSG), Dembele (Barcellona), Griezmann (Barcellona), Giroud (Chelsea), Ben Yedder (Siviglia), Thuram (Borussia Moenchengladbach).

Il CT - Didier Deschamps - Uno dei commissari tecnici più longevi di tutti, dopo l'esperienza alla Juventus ha trovato fortuna con la Nazionale. Secondo allo scorso Europeo in casa, per un discreto dramma visto che la squadra era nettamente la migliore di tutte, ha vinto un Mondiale dominandolo dall'inizio alla fine. La sua Francia forse non è spettacolare ma è solida, solidissima. Da capire Benzema, convocato dopo lo scandalo sex tape di qualche anno fa, ma infortunato: poteva essere il complemento perfetto a un attacco già stratosferico.

La probabile formazione (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kanté, Pogba; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud.

La stella - Kylian Mbappé

La possibile rivelazione - Marcos Thuram