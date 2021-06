Bergomi sulla Germania: "Ha tutto per fare bene, ma alcuni big fatti fuori troppo presto"

Tramite i microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato il momento della Germania a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Francia: "I giocatori ci sono, anche se secondo me alcuni di esperienza sono stati fatti fuori troppo presto. Servono, per far crescere gli altri. La difesa a 3 è comunque interessante, poi con quei 3 giocatori offensivi possono fare una buona partita e un buon torneo. La Germania ha tutto per far bene".