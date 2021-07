Cassano: "Qualche genio si è divertito. Ma chi non avrebbe scommesso sulla Francia?"

vedi letture

Francia super-favorita, poi Germania e Portogallo. Queste le previsioni, evidentemente non andate a buon fine, di Antonio Cassano per Euro 2020. Durante la BoboTV di questa sera, l’ex attaccante è tornato così sull’argomento: “Qualche genio questi giorni qui si è divertito sul fatto che io abbia sbagliato sulla Francia o sul Portogallo. È facile dirlo dopo: chi non avrebbe scommesso sulla Francia campione? La Germania doveva vincere 3-0 ed è stata eliminata, questo è il calcio. Noi dobbiamo analizzare la situazione: domani è una partita abbastanza complicata, sulla carta è normale che il Belgio, prima del ranking da quattro anni, sia favorito rispetto all’Italia. Poi se domani l’Italia non gioca bene e vince io sono felice, ma dobbiamo analizzare: Belgio complicato, Spagna complicata, se vinci in finale dovresti beccare l’Inghilterra a Wembley. Questo è un dato di fatto, poi può succedere l’imprevisto”.