Depay glissa sul Barça: "La notizia uscirà quando sarà ufficiale, la priorità oggi è l'Olanda"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna tra Olanda e Austria, Memphis Depay ha evitato di commentare il suo imminente trasferimento al Barcellona a parametro zero: "Come ho già detto, il trasferimento sarà definito più avanti. Dobbiamo attendere e per adesso non voglio dire più nulla. Tutti sanno che ultimamente sono stato accostato al Barcellona. Vediamo come vanno le cose e poi la notizia uscirà quando sarà ufficiale. La mia priorità è la Nazionale olandese, dobbiamo pensare solo a finire il girone. Il nostro unico obiettivo adesso è conquistare i tre punti contro l'Austria", le dichiarazioni del centravanti in uscita dall'Olympique Lione.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Depay!