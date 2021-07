Hoeness stronca Gosens: "Una partita bene in un Europeo. Tecnicamente è molto limitato"

Uli Hoeness, ex giocatore e dirigente del Bayern, nel corso di un'intervista all'emittente tedesca Sport1, ha individuato nell'atalantino Robin Gosens una delle motivazioni dietro l'Europeo non indimenticabile della Germania: "Ha giocato bene solamente una partita, a quanto pare perché l'allenatore del Portogallo non conosceva il suo nome. Nelle altre non è apparso e il motivo è semplice: quando le cose si fanno serie è un giocatore tecnicamente molto limitato".