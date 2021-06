Le pagelle di Berardi: torna alla passione giovanile per lo shaker. Ma il cocktail è indigesto

Gli strappi di Domenico Berardi contro l'Austria non sono quelli visti nel girone. Prestazione negativa, da 5 in pagella per noi di TMW così come per Tuttosport: "Non accende mai il dribbling". Addirittura da 4,5 per il Corriere della Sera: "Gli sarà venuta in mente la sua passione giovanile per lo shaker da barista. Ma il cocktail resta indigesto". Secondo La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 5,5: "Non è il solito". Così come per il Corriere dello Sport: "La mezza rovesciata con cui si conclude la sua partita è un'occasione persa".

I VOTI DI BERARDI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5