Le pagelle di Chiesa - Ci vuole Fede. Il cultore dello spazio trova un altro gol capolavoro

Ancora a Wembley, ancora un gol da fuoriclasse. Federico Chiesa si è caricato sulle spalle l'Italia nei momenti più difficile e ora sogna di ripetersi in finale. E i quotidiani esaltano la prestazione dell'esterno azzurro. Per il Corriere dello Sport la prestazione di Chiesa è da 7 in pagella: "Gli scatti e le progressioni, con la Spagna in pieno controllo, sono più complicate. Prova da solo a ribaltare il destino. La strana posizione di Barella gli toglie assistenza nel gioco corto. Ci vuole fede e Fede sa aspettare l’attimo giusto: segue a rimorchio Immobile, si aggiusta la palla sul destro e tira a incrociare sull’angolo opposto, beffando Unai Simon, a cui aveva già segnato con l’Under 21. Un capolavoro". Stesso voto su Tuttosport: "Reclama palloni che nessuno gli recapita, potrebbe avere metri per scatenare il suo motore, però resta amaramente solo e abbandonato. Nella ripresa alla prima occasione scarica il destro che Unai Simon controlla in due tempi, poi disegna un arco nel cielo londinese che va a morire nell'angolo più lontano". Mezzo voto in più dal Corriere della Sera: "Il canto di Fede rimbomba a Wembley, grazie a un arco che sembra identico a quello sopra lo stadio. Cultore dello spazio e dei buchi neri, lo juventino si butta dove può, senza paura".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5