Le pagelle di Gosens: non si vede mai, è insabbiato. L'eroe col Portogallo sembra sulle gambe

Sabato scorso, contro il Portogallo, fece il bello e il cattivo tempo. Ieri contro l'Ungheria non si ripete. Robin Gosens non brilla e compie un passo indietro. "L'esterno atalantino non si vede mai e soffre le avanzate di Nego", scriviamo noi di TMW con un 5 in pagella. Stesso voto dal Corriere della Sera, mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport, per il quale "è insabbiato". Da Tuttosport invece arriva una sufficienza: "L'eroe contro il Portogallo sembra più sulle gambe contro l'Ungheria".

I VOTI DI GOSENS

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6