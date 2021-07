Le pagelle di Luis Enrique - Azzecca tutte le mosse, si arrende solo ai rigori

Luis Enrique aveva preparato benissimo la partita ed ha azzeccato poi tutte le mosse. Alla fine però i rigori sono stati fatali, il calcio è così. Ma la Spagna, con Luis Enrique al comando, ha un grande futuro. 7 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport per il CT spagnolo: "La Spagna gioca bene, è corta e raccolta in venti metri di campo, controlla la partita e domina a lungo, facendoci soffrire. Parte senza centravanti e si gioca la carta Morata dopo un’ora. L’Italia si piega, ma non si spezza. Si arrende ai rigori. A Londra torneranno gli azzurri". 6,5 il voto invece su La Gazzetta dello Sport: "La Spagna è come lui, non si arrende mai. Oltre alle qualità tecniche, evidenti, Lucho ha trasmesso fede, intensità e carattere. I rigori spezzano il sogno". Stesso voto su TMW: "Stupisce tutti schierando Oyarzabal al posto di Morata e Dani Olmo falso nove. La sua squadra gioca alla grande e ci mette in difficoltà. Esce a testa alta dopo la lotteria dei calci di rigore".

