Le pagelle di Skriniar: buon Europeo, ma stavolta affonda. Non si salva dal naufragio

vedi letture

Milan Skriniar prova a tenere in piedi una retroguardia che fa acqua da tutte le parti, quella della Slovacchia che contro la Spagna rimedia una manita. Il difensore dell'Inter "affonda con i compagni dopo un buon Europeo", come scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 5 in pagella, lo stesso voto di TMW e del Corriere dello Sport. Mezzo punto in meno da Corriere della Sera e Tuttosport: "Nemmeno il campione nerazzurro si salva dal naufragio".

I VOTI DI SKRINIAR

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5