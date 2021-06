Italia, anche Florenzi presente all'allenamento: prima parte in gruppo per l'esterno azzurro

C'è anche Alessandro Florenzi nell'allenamento che l'Italia sta svolgendo in questi minuti a Coverciano, a due giorni dalla sfida contro il Belgio valida per i quarti di finale. L'esterno ha iniziato la seduta in gruppo e rappresenta dunque una buona notizia per Roberto Mancini, dopo l'infortunio che l'aveva bloccato alla prima gara contro la Turchia.