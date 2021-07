Italia-Inghilterra, Cabrini: "Paura di Wembley? A questi livelli il timore non esiste"

Antonio Cabrini, ex difensore della Nazionale campione del Mondo nel 1982, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Wembley fra Italia ed Inghilterra: "Cosa significa giocare nella tana del lupo? La paura del pubblico o del tifo contro a questi livelli non esiste. La finale è sempre una partita a sé e indipendentemente da chi la giochi le due squadre partono sempre con il 50% di possibilità. Io ho grande fiducia. Ho sempre considerato l'Italia tra le prime 5 dell'Europeo. Mancini ha fatto un ottimo lavoro, ha un gruppo compatto che domenica non si farà condizionare dai cori e dalle bandiere sugli spalti".