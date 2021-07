Mancini su Chiellini: "Spero riesca a giocarne tre di fila... Ma Acerbi e Bastoni sono pronti"

I 90' da gladiatore contro il Belgio, ora la Spagna. Poi, in caso di vittoria, la finale? Giorgio Chiellini è pronto per giocarne, eventualmente, tre di fila in pochi giorni? Risponde così Roberto Mancini, ct dell'Italia, a -1 dalla semifinale di Euro 2020 contro le Furie Rosse di Luis Enrique in programma domani sera alle 21:00 a Wembley, Londra. "Da tanti anni dicono che lui e Bonucci sono i migliori ma vogliono dimostrare ogni volta di esserlo. Se riuscirà a giocare tre gare di fila? Spero di sì, non dovesse farcela, ci sono Acerbi e Bastoni che sono in grande forma".