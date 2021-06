Olanda sciupona ma in vantaggio all'intervallo sull'Austria. Basta un rigore di Depay

L'Olanda vede la qualificazione più vicina portandosi all'intervallo in vantaggio sull'Austria. Oranje avanti grazie a un rigore concesso grazie all'intervento del VAR.

TORNA DE LIGT - Una sola novità per Frank de Boer che ritrova in difesa De Ligt, che prende il posto di Timber. Austria senza il suo uomo più talentuoso, Arnautovic, squalificato dalla UEFA a seguito degli insulti pronunciati al macedone Alioski nella precedente partita.

ALABA IN SERATA NO - Olanda che merita il vantaggio, gestendo bene palla e rendendosi ben più pericolosa. Un intervento di Alaba su Dumfries porta alla massima punizione, eseguita perfettamente da Depay all'11'. Il capitano austriaco è in serata no e quasi manda nuovamente in rete Depay leggendo male una rimessa laterale. Olanda troppo sciupona, con Weghorst generoso e pure troppo. E ben poco efficace: il centravanti decide di non calciare in porta da distanza ravvicinata e serve Depay che praticamente a porta vuota spara alto. Sempre il futuro attaccante del Barcellona si costruisce altre occasioni da rete, trovando la pronta risposta austriaca. Dietro per l'Olanda svetta De Ligt, muro praticamente insuperabile al punto da permettere a Stekelenburg di vivere 45' senza dover compiere interventi.