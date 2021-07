Pellissier: "Non pensavo che l'Italia potesse vincere. Jorginho Pallone d'Oro? C'è Messi"

Intervistato da L’Arena l’ex attaccante del Chievo Sergio Pellissier ha parlato anche della vittoria della Nazionale all’Europeo: “Non avrei mai pensato che l’Italia potesse vincere, ma Mancini ha avuto il merito di creare un grande gruppo tanto che a un certo punto sembrava inattaccabile. Jorginho ha vinto Europeo e Champions League, se valgono i titoli allora può vincere il Pallone d’Oro anche se questo premio credo debba andare al più forte di tutti che adesso resta Messi, che ha pure vinto la Copa America. Detto questo Jorginho ha dimostrato di essere un grande campione. - continua Pellissier parlando di Immobile - È l’unico che gioca alla Pellissier, il nostro è un calcio di corsa, scatti e profondità, fatica pura e non è per tutti. Inoltre spesso chi ti circonda cerca la conclusione personale e non ti supporta a dovere. Raspadori? L’avevo segnalato poco dopo averlo visto giocare con la Nazionale Under20. Ero andato a seguire Esposito e subito l’ho notato”.