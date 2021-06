Svezia, Kulusevski: "Poco possesso palla? Le statistiche dicono che abbiamo vinto noi il girone"

Reduce dall'esordio nella partita contro la Polonia, in cui ha servito due assist, l'esterno della Juventus Dejan Kulusevski ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Svezia: "E' stato molto importante fare il mio debutto nell'Europeo. Ero abbastanza calmo e ho lasciato che fosse la partita a venire da me. Quando abbiamo segnato all'ultimo minuto è stato un grande momento, è stata una sensazione fantastica. Sono orgoglioso della mia prima partita qui agli Europei, mi sto solo divertendo. Le statistiche possono dire che abbiamo un possesso palla basso e non facciamo tanti passaggi. Poi ci sono altre statistiche che mostrano che abbiamo vinto il girone. Quella statistica è più importante. Certo che vogliamo più la palla, ma la priorità è sempre vincere."