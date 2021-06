Un rigore solare e uno inesistente. Benzema risponde a CR7, Portogallo-Francia è 1-1 al 45'

Si prospetta un secondo tempo letteralmente incandescente, fra Portogallo e Francia. Dopo i primi 45' il risultato è 1-1, grazie alle reti, entrambe su rigore, di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Nell'occasione del vantaggio lusitano, sono evidenti le colpe di Lloris che in uscita su una punizione di Moutinho manca il pallone e colpisce con un pugno la testa del malcapitato Danilo Pereira. Da lì il rigore per il Portogallo e il giallo per il portiere francese. In generale meglio comunque il Portogallo col suo piano di gioco, mentre la Francia dopo un primo quarto d'ora con buone idee e un paio di conclusioni firmate Mbappé continua a non convincere fino in fondo. Almeno fino ai minuti di recupero, quando Mateu Lahoz assegna un rigore francamente discutibile da ogni angolazione si guardi il contatto Semedo-Mbappé. Ad ogni modo, l'occasione è buona per vedere Benzema sbloccarsi a Euro2020 e portare il risultato sull'1-1 con cui finisce la prima frazione.