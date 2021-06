Van der Vaart dopo le polemiche sulla Spagna: "Le mie parole devono aver motivato la squadra"

Nei giorni scorsi Rafael van der Vaart aveva definito la Spagna "orrenda" e si augurava di vedere la Roja come rivale della sua Olanda. "Non fanno altro che passarsi la palla, manca un giocatore che faccia il passaggio decisivo" furono le sue dichiarazioni dopo il pari della squadra di Luis Enrique contro la Polonia. Frasi che non sono state per nulla gradite dai giocatori spagnoli, alcuni dei quali hanno risposto in modo abbastanza deciso: "Irrispettoso" è stata la risposta di Sergio Busquets, "Ci ricordiamo di van der Vaart, lo vediamo perfettamente nella foto del gol di Iniesta nella finale dei Mondiali 2010" ricorda sarcastico Koke. Dopo il 5-0 di stasera contro la Slovacchia, l'ex trequartista olandese ha nuovamente commentato: "Sembra che le mie parole siano servite per motivare. Bella partita stasera, congratulazioni per la qualificazioni alla fase a eliminazione diretta" è il tweet dell'ex Real Madrid.