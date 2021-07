CR7, Dybala, Chiellini e Locatelli: iniziano i giorni caldi del mercato della Juventus

Il mercato della Juventus sta per entrare nella sua fase più calda. Tralasciando il rinnovo di Giorgio Chiellini, oramai praticamente una formalità dopo i pensieri di addio e le sirene MLS, in casa bianconera è sempre più d'attualità la questione Cristiano Ronaldo. Nei prossimi giorni sarà a Torino Jorge Mendes, l'agente del portoghese che si incontrerà con Cherubini e con i vertici societari per disegnare il futuro. In caso di addio la pista più calda resta quella del PSG, con la permanenza la Juventus punterebbe tutto su un nuovo attaccante giovane con Kaio Jorge primo obiettivo della lista.

Nelle prossime ore, entro la settimana, si capirà qualcosa in più anche sul futuro di Manuel Locatelli. Primo obiettivo dichiarato della Juve di Allegri, i bianconeri concordano col Sassuolo sulla cifra per il cartellino (40 milioni) ma non ancora sulla formula del trasferimento. L'incontro, unito alla forte volontà del giocatore di approdare alla corte di Allegri, potrebbe risolvere il rebus. Quindi la questione Paulo Dybala: la Joya sarà a Torino nel fine settimana, probabilmente domenica. Da lì ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l'incontro chiarificatore, con Cherubini che dovrà poi vedersi con l'agente Jorge Antun. Col pessimismo dei giorni scorsi che sta via via lasciando spazio ad una maggiore positività in merito.