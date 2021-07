Dalla sfida a Bonucci-Chiellini all'umiltà dei Tre Leoni, a tutto Kane in conferenza stampa

Harry Kane sarà senza dubbio il pericolo numero uno per la difesa italiana. L'attaccante inglese ha presentato così in conferenza stampa la finalissima di Euro 2020 di domani contro gli azzurri: "Bonucci e Chiellini? Sono due grandi difensori, hanno esperienza nelle grandi gare. Ho già giocato contro di loro, voglio giocare contro i migliori al mondo. Non sarà una gara solo tra di me e loro, siamo fiduciosi, siamo carichi, siamo forti. Ci sono tante cose che possono succedere e siamo pronti".

Sulla finale: "Abbiamo abbattuto barriere su barriere in questo torneo. Vedere i tifosi per la strada, vederli fuori dall'hotel, fuori dal centro sportivo, è stato bellissimo. Ora siamo in bolla, però possiamo sentire questa passione. Appena finita ogni partita, abbiamo sempre avuto la stessa routine di lavoro. Chiaro, qui c'è un extra in quanto ad attesa e voglia, ma fa parte del calcio a grande livello".

Chiosa sull'umiltà della Nazionale dei Tre Leoni: "Non temo che sia troppo rispetto e troppa modestia. Siamo determinati e carichi, abbiamo abbattuto barriere che c'erano da tanto tempo nel nostro movimento. Ci sono troppi mind games prima della gara: noi siamo carichi e concentrati su quel che vogliamo, abbiamo una mentalità vincente".