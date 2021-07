È semifinale! 2-1 al Belgio numero uno al Mondo. Barella e Insigne gol, ora la Spagna

L'Italia vince 2-1 contro il Belgio numero uno del Ranking FIFA e vola così in semifinale di Euro 2020. Un gol di Barella, un capolavoro di Insigne, a nulla vale il rigore segnato da Lukaku. Nella ripresa poi lo spavento, il crack di Spinazzola (possibile rottura del tendine d'achille), ma un'Italia capace di resistere e di strappare il pass per tornare a Wembley e giocarsela contro la Spagna di Luis Enrique.

