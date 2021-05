Il Cagliari interrompe la sua striscia e chiude male. Cosa fa Semplici? Per ora resta guardingo

Da quand'è arrivato Leonardo Semplici il Cagliari ha cambiato marcia, fino ad ottenere la salvezza con una giornata d'anticipo. Ma contro il Genoa, all'ultimo ballo di questa stagione deludente, cade la sua striscia positiva: alla Sardegna Arena finisce 1-0 per gli ospiti, una gara decisa da un episodio e qualche errore difensivo. Non bastano Joao Pedro e Cagliari, tra i migliori della partita e di tutta l'annata. L'allenatore toscano chiude male, ma il suo percorso è stato positivo. La cosa più logica potrebbe essere confermarlo anche l'anno prossimo, ma Semplici resta guardingo quando gli si mette in mezzo il tema: la delusione (per lui che vorrebbe restare) potrebbe essere dietro l'angolo.