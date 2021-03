Il day after dell'Italia con Acerbi e Spinazzola. Niente Bulgaria per Chiellini e Berardi

vedi letture

Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, è tempo di bilanci e in casa azzurra tocca a Francesco Acerbi, centrale della Lazio. “La vittoria era importantissima per iniziare nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo leggermente sofferto, ma è solo il primo passo per fare un grande girone". Il centrale della Lazio, ieri in panchina dopo aver giocato da titolare le due gare di novembre con Polonia e Bosnia, è uno dei punti fermi di una difesa che nelle ultime quattro partite non ha subito gol: “E' tutto il gruppo che fa la fase difensiva, le avversarie vengono a prenderti, quindi c'è bisogno di tutti per non andare in difficoltà. Abbiamo grandi difensori e stiamo facendo un percorso di grande fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi. Chiellini è eterno e ha grande esperienza. Con Bonucci ho un buon feeling e sappiamo cosa fare, io cerco sempre di farmi trovare pronto". L’affiatamento tra i giocatori è uno dei segreti di una Nazionale che in campo dà l’idea di divertirsi: “Al di là dei singoli – conferma Acerbi - è il gruppo che fa la differenza. Ci aiutiamo a vicenda e abbiamo tanti giovani forti”.

La soddisfazione di Spinazzola Entrato nel finale di gara ma vicino al gol, parla l'esterno della Roma, Leonardo Spinazzola. “Sapevamo che l'Irlanda avrebbe messo tante palle alte – dichiara dalla sala stampa dello Stadio Tardini - che sarebbe stata una partita sporca, ma siamo stati bravi a giocare il nostro calcio conquistando una vittoria importante. L’Europeo? Prima concentriamoci sulle prossime partite, poi ci penseremo. Abbiamo l'autostima e la consapevolezza di potercela giocare con tutti, anche se troveremo squadre molto forti".

Tre infortunati: niente Bulgaria Infine le ultime da casa Italia: i calciatori Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, indisponibili per le prossime gare con la Bulgaria e la Lituania, domani mattina lasceranno il ritiro della Nazionale e non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, per far ritorno ai club di appartenenza.