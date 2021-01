Il Milan batte il colpo a centrocampo: domani visite per Meitè. E sogna lo Scudetto

Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Torino per il trasferimento di Soualiho Meité. Il centrocampista, già arrivato in città in serata, sbarca a Milano in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L'obiettivo del club rossonero è quello di formalizzare quanto prima il trasferimento per mettere subito a disposizione di Stefano Pioli il centrocampista classe '94. L'operazione, bonus compresi, in caso di riscatto sarà di circa 9 milioni di euro. Per questo già nella mattinata si terranno le visite mediche alla Clinica La Madonnina. "Se me lo aspettavo? Devo essere pronto in qualsiasi momento. Ho già parlato con Kessie, si. Sono contento. Se sono venuto per lo Scudetto? Il Milan è primo e deve restare al suo posto", ha detto all'arrivo a Milano.