Il Napoli spreca e perde clamorosamente. Occasione buttata per accorciare in classifica

vedi letture

Tantissime occasioni buttate, un solo gol fatto e sconfitta per 2-1 al Diego Armando Maradona contro lo Spezia. Pomeriggio no per il Napoli che con oltre venti tiri in porta nella sfida contro i liguri non è riuscita a portare a casa i tre punti che avrebbero permesso ai partenopei di accorciare sia sul Milan che sull'Inter, sconfitte rispettivamente da Juventus e Sampdoria. Nel post gara Gattuso si è detto preoccupato per le tante partite buttate via dai suoi e si augura che la squadra possa cambiare passo, anche recuperando sia Osimhen che Mertens.

Male Insigne, che ha fallito tante occasioni da gol, ma anche la difesa non è andata bene, visto che soprattutto in occasione della rete del definitivo 1-2 tutta la retroguardia è rimasta a guardare mentre Pobega è stato il più lesto e ha trafitto Ospina. Peggiore in campo, nelle pagelle di TuttoMercatoWeb.com, Fabian Ruiz, ingenuo a commettere un fallo sciocco regalando il rigore del pareggio agli ospiti.