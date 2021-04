Inter, cresce l'attesa per il vertice Zhang-Conte: il tecnico vuole garanzie

Cresce l’attesa per Steven Zhang: nei prossimi giorni il presidente dell’Inter sarà a Milano. Sul tavolo, il futuro societario del club nerazzurro, primo in Italia a smarcarsi dal progetto Superlega. Ma c’è da discutere anche del destino di Antonio Conte: il tecnico salentino ha mantenuto i toni “da 0-0” anche dopo la gara contro l’Hellas Verona, ma lo scudetto è ormai vicino e c’è da programmare la prossima stagione. Dopo la pace di Villa Bellini di un’estate fa, Conte vuole garanzie prima del rinnovo: il suo contratto scade nel 2022. Non sarebbe un’urgenza, ma difficilmente una big come l’Inter può avvicinarsi al prossimo campionato con un tecnico in scadenza. La voglia è quella di continuare l’avventura iniziata due stagioni fa. Ma tutto passerà dal confronto con Zhang.

