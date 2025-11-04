Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni

La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Niccolò Righi

Cala la notte su Firenze ma la Fiorentina non ha ancora risolto il rebus legato al proprio futuro. Nel corso della giornata di ieri sono andate avanti ad oltranza le trattative tra la società viola e Stefano Pioli per la risoluzione del contratto, senza trovare ancora un punto d'incontro. Il tecnico parmense, dopo aver ribadito la propria volontà di non dimettersi, ha detto anche 'no' alla possibilità di una buonuscita corrispondente al pagamento di uno dei suoi tre anni di contratto (QUI la nostra news). Da questo impasse i toscani proveranno a smuoversi nelle prossime ore, anche perché la trasferta di giovedì contro il Mainz e quella di domenica contro il Genoa rendano dirimente una decisione definitiva.

Come vi abbiamo raccontato a più riprese su TuttoMercatoWeb, la dirigenza della Fiorentina sta lavorando allo stesso tempo su un doppio binario: quello che porta ad un nuovo allenatore e quello che porta ad un nuovo direttore sportivo. Per quanto riguarda in primo, con il passare delle ore si è fatto sempre più forte il nome di Roberto D'Aversa (QUI la news). Reduce da una retrocessione con l'Empoli, D'Aversa ha staccato Paolo Vanoli - che pur resta in corsa - nelle preferenze. La volontà è quella di vedere una nuova figura in panchina già in Germania, ma qualora non si facesse in tempo la squadra verrà affidata ad interim al tecnico della Primavera Daniele Galloppa. Sul direttore sportivo, invece, avanza la promozione interna di Roberto Goretti. Una scelta che se confermata si rivelerebbe piuttosto 'gattopardiana': cambiare tutto, affinché nulla cambi, visto che non muterebbe una virgola dall'assetto odierno. La novità, tuttavia, potrebbe essere rappresentata da un'altra promozione interna, ossia quella di Raffaele Rubino, attualmente all'interno della società toscana nel ruolo di osservatore. Con la scrivania di direttore tecnico lasciata libera dall'eventuale promozione di Goretti, potrebbe essere proprio Rubino a sostituirlo (QUI la news).

Nel frattempo, a gettare ulteriore benzina su un fuoco già particolarmente ardente ci ha pensato la vittoria del Genoa, che lascia i viola all'ultimo posto in solitaria proprio ad una settimana dalla sfida tra le due squadre al Ferraris. Per dare un'idea di quanto la situazione sia drammatica, la Fiorentina non si ritrovava ad essere il fanalino di coda del campionato da sola addirittura dall'aprile del 1938. Oltre 87 anni fa.

Articoli correlati
Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli... Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli
Bari, Caserta appeso a un filo. Dal ritorno di Longo a D'Aversa, i possibili successori... Bari, Caserta appeso a un filo. Dal ritorno di Longo a D'Aversa, i possibili successori
A Trieste si taglia definitivamente con il passato. A Empoli si attende il ritorno... A Trieste si taglia definitivamente con il passato. A Empoli si attende il ritorno di Dionisi
Altre notizie I fatti del giorno
Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare... Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare
Napoli, è tempo di Champions. Conte punge ancora l'Inter, Marotta risponde: "Va tutto... Napoli, è tempo di Champions. Conte punge ancora l'Inter, Marotta risponde: "Va tutto bene"
La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo... La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni
Inter e Milan accorciano sul Napoli, Fiorentina ultima: la classifica di Serie A Inter e Milan accorciano sul Napoli, Fiorentina ultima: la classifica di Serie A
Il Genoa batte il Sassuolo e torna a respirare. Ma difficilmente si rivedranno Murgita... Il Genoa batte il Sassuolo e torna a respirare. Ma difficilmente si rivedranno Murgita e Criscito
Serie A, la classifica aggiornata in attesa dei posticipi: in alto ci sono 7 squadre... Serie A, la classifica aggiornata in attesa dei posticipi: in alto ci sono 7 squadre in 5 punti
Nella sera del ricordo di Galeone, Allegri batte Gasperini di corto muso: Milan-Roma... Nella sera del ricordo di Galeone, Allegri batte Gasperini di corto muso: Milan-Roma 1-0
Il Bologna si prende il derby e vola quasi in zona Champions. Parma, che rimpianto... Il Bologna si prende il derby e vola quasi in zona Champions. Parma, che rimpianto
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
2 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
3 Zanoli: "Conte ci ha ammazzati a livello fisico. I prestiti psicologicamente sono stati pesanti"
4 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
5 4 novembre 2001, Guardiola positivo all'antidoping. Scagionato otto anni dopo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare
Immagine top news n.1 Napoli, è tempo di Champions. Conte punge ancora l'Inter, Marotta risponde: "Va tutto bene"
Immagine top news n.2 La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni
Immagine top news n.3 Fiorentina, per il ruolo di direttore sportivo avanza la promozione interna di Goretti
Immagine top news n.4 Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Lo Sporting è forte. Vlahovic? Sarebbe felice di restare"
Immagine top news n.6 Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"
Immagine top news n.7 Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre
Immagine news Serie A n.2 La Lazio ha chiuso la porta e adesso risale: Isaksen e Zaccagni firmano il successo sul Cagliari
Immagine news Serie A n.3 Ds Como: "Orgogliosi della prova di Napoli. Fabregas? Rapporto ottimo con lui"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Di Gregorio: "Noi non abbiamo ancora vinto in Champions, è quello l'obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Zanoli: "Conte ci ha ammazzati a livello fisico. I prestiti psicologicamente sono stati pesanti"
Immagine news Serie A n.6 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "Ultimatum per Vivarini con il Monza? No, ma non sono contento"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, si ferma Gomes: lussazione alla spalla sinistra per il centrocampista
Immagine news Serie B n.3 Empoli, si ferma Tyronne Ebuehi: botta in allenamento e pneumotorace
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Pafundi ha lavorato con il gruppo. Differenziato per Altare, Depaoli e Pedrola
Immagine news Serie B n.5 Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Panchine bollenti in Serie C: salta Pazienza, traballano Formisano e Maiuri
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Mehic: "Creiamo tanto, poi arriviamo lì davanti e non riusciamo a concretizzare"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si è chiusa la 12ª giornata: Topalovic trascina l'Inter U23, bene la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Eusepi: "Settimana complicata con i due derby, siamo un po' scarichi"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Zanellato: "Orgogliosi di essere così in alto in classifica, Valente ci chiede di dominare"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo 2027, domani a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…