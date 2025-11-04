Il primo passo è stato fatto. I prossimi punti nell'agenda della Fiorentina e i nomi per il post Pioli

La Fiorentina ha deciso, dopo quasi due giorni di trattative. L'accordo con Stefano Pioli per la risoluzione amichevole del contratto non è stato trovato, da qui si è arrivati all'esonero del tecnico. Una scelta sofferta ma inevitabile, viste le zero vittorie in dieci partite giocate dalla squadra in campionato e l'ultimo posto in classifica.

Un primo passo che ha di fatto dato il via al domino delle successive decisioni, col la squadra che momentaneamente è stata affidata al tecnico della Primavera Daniele Galloppa: sarà lui a guidare Kean e compagni dalla panchina nella trasferta col Mainz in Conference League. Così facendo, la dirigenza gigliata potrà scegliere con maggiore calma l'allenatore che dovrà traghettare la squadra fuori dalla zona retrocessione.

Al momento la situazione è in pieno divenire: nell'immediato post partita sembrava Paolo Vanoli il favorito. Ieri sera c'era stato il sorpasso di Roberto D'Aversa, nome in questo momento meno caldo vista la presa di posizione forte della piazza. Sullo sfondo anche Alessandro Nesta, profilo sponsorizzato da una parte della dirigenza. Il tutto senza escludere sorprese ed in attesa anche di una decisione sul nuovo direttore sportivo che dovrà raccogliere l'eredità di Daniele Pradè e ridare equilibrio a tutto quell'assetto societario fortemente minato dalle ultime turbolente settimane.