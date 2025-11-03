TMW Fiorentina, per il ruolo di direttore sportivo avanza la promozione interna di Goretti

In casa Fiorentina proseguono le riflessioni interne per coloro che dovranno ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore. Per quanto riguarda la guida tecnica, vi abbiamo raccontato come al momento la pista più accreditata è quella che porta a Roberto D'Aversa. L'allenatore, reduce da una retrocessione con l'Empoli, ha superato Paolo Vanoli e al momento è in pole per ricoprire il vuoto che lascerà la partenza di Stefano Pioli.

Per quanto riguarda la scelta sul direttore sportivo, invece, la redazione di TuttoMercatoWeb ha raccolto come la Fiorentina stia pensando ad una promozione interna dell'attuale direttore tecnico Roberto Goretti. Una scelta che, di fatto, non muterebbe di una virgola l'assetto odierno della dirigenza gigliata.

La novità, tuttavia, potrebbe essere rappresentata da un'altra promozione interna, ossia quella di Raffaele Rubino, attualmente all'interno della società toscana nel ruolo di osservatore. Con la scrivania di direttore tecnico lasciata libera dall'eventuale promozione di Goretti, potrebbe essere proprio Rubino a sostituirlo. Un segnale che confermerebbe anche il possibile approdo in panchina di D'Aversa, dato che i due sono in ottimi rapporti.